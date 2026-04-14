Что на самом деле происходит во время родов в самолете: бывшая стюардесса раскрыла правду

Когда пассажирка родила ребенка во время рейса из Кингстона (Ямайка) в Нью-Йорк, она стала участницей крайне редкого явления – за всю историю коммерческой авиации зафиксировано менее сотни таких случаев. Как пишет The Independent, событие произошло 4 апреля.

Несмотря на редкость таких событий, бортпроводники проходят подготовку к приему родов на высоте более 10 тысяч метров. Бывшая стюардесса Emirates Марика Микушова, автор книги "Diary of a Flight Attendant", рассказала, как экипаж действует в подобных ситуациях.

Первый шаг – немедленно обратиться к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач. Хотя экипаж проходит базовую подготовку по родам, такие навыки не проверяются ежегодно, поэтому важно привлечь медицинского специалиста и одновременно связаться с медицинской службой на земле, чтобы получить инструкции и действовать максимально правильно.

Далее пассажирку пытаются переместить в место с большим пространством. Согласно инструкции, это могут быть места у перегородки, где женщину укладывают в удобное положение. Однако на практике чаще всего выбирают кухонную зону самолета (галеру), где больше места – особенно на больших лайнерах типа Boeing 777 или Airbus A380.

Несмотря на то, что самолеты не славятся идеальной чистотой пола, экипаж действует по принципу здравого смысла. Полноценная дезинфекция не является приоритетом в критический момент, однако роженицу укладывают на чистое одеяло, которое предварительно достают из герметичной упаковки, объясняет стюардесса. Роды принимают в перчатках, держа под рукой дезинфицирующие средства.

По словам Микушовой, экипаж также получает указания от медиков на земле относительно использования специального набора для родов, который есть на борту. В нем содержатся необходимые инструменты, в частности аспиратор для очистки дыхательных путей, ножницы, зажимы для пуповины и абсорбирующие материалы. В то же время она подчеркивает, что бортпроводники не являются врачами, поэтому строго следуют инструкциям и выполняют только те действия, которым обучены. Если состояние позволяет, саму женщину могут попросить подготовиться к родам самостоятельно, обеспечив ее влажными салфетками и необходимыми средствами.

Вопрос о том, должен ли самолет срочно менять маршрут, остается за пилотами. По практике, если на борту есть врач, экипаж получает поддержку с земли, а состояние матери и ребенка стабильное, пилоты могут принять решение продолжить полет до пункта назначения без экстренной посадки.

В целом путешествия во время беременности считаются безопасными, однако после 28-й недели большинство авиакомпаний требует справку "fit to fly", подтверждающую срок беременности и отсутствие осложнений.

Пьяный пассажир Ryanair едва не сорвал посадку самолета

Напомним, 61-летний Стивен Блофилд во время перелета из Кракова в Бристоль находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пить он начал еще в аэропорту, чтобы "успокоить нервы", а на борту самолета Ryanair стал агрессивным и напал на польского бортпроводника.

Сообщалось, что пассажир отказался сесть в кресло и пристегнуться, из-за чего пилот был вынужден отменить первую попытку посадки. В результате мужчина оказался за решеткой – по решению Бристольского королевского суда его отправили в тюрьму на 10 месяцев.

