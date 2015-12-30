Лидеры стран "нормандской четверки" сегодня проведут телефонные переговоры

Политики обсудили состояние соблюдения минских договоренностей и ход реформ в Украине, а также введение зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом с 1 января 2016 года, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Президент Украины приветствовал совместное решение ЕС о продлении санкций против России до полного выполнения минских договоренностей. В ходе беседы Ангела Меркель также подтвердила неизменность политики непризнания аннексии Крыма, отмечается в сообщении пресс-службы Петра Порошенко.

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Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и дополнительные механизмы, как заставить Россию и поддерживаемых ею боевиков выполнить минские договоренности в следующем году. Также ожидается, что лидеры государств договорятся о продлении действия минских соглашений на 2016 год.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна в рамках "нормандского" формата и в новом году всеми силами будет поддерживать воплощение минских договоренностей.