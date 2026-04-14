С головы свисает 'удочка': что это за любопытное существо

Первоначальная приманка развилась у предка удильщика около 72 миллионов лет назад.

Одна из самых интригующих рыб в океане плавает в почти полной темноте, свесив светящуюся удочку с морды. Об этом пишет discoverwildlife.

Существуют сотни различных видов удильщиков - некоторые подергивают, извиваются или щелкают приманками, другие используют биолюминесценцию, а третьи - для подачи секретных химических сигналов.

Отмечается, что известный как иллиций, это видоизмененный шип спинного плавника, который выходит из головы рыбы и свисает над ее ртом - идеально подходит для приманивания добычи перед тем, как ее съесть.

Однако, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Ichthyology & Herpetology, у него может быть и другое предназначение.

"Обычно считалось, что они используют это для привлечения добычи. Мы считаем, что на самом деле это выполняет двойную функцию, особенно в глубоководных районах, где вы берете приманку, добавляете к ней светящийся элемент, и теперь можете привлекать не только пищу, но и потенциального партнера. Приманки есть только у самок удильщиков", - рассказал ведущий автор исследования Алекс Майле, эволюционный биолог из Института биоразнообразия и Музея естественной истории Канзасского университета.

Ученые следовали эволюционным подсказкам, чтобы узнать больше об этом культовом придатке удильщика. Соавтор Мэтью Дэвис, профессор биологии в Университете штата Сент-Клауд, добавил:

"Для этой конкретной группы рыб существует ограниченное количество наблюдательных данных о том, как они используют свои приманки. Многие из них даже никогда не были сняты на видео или замечены живыми".

Важно, что ученые изучили 102 различных вида удильщиков. Они исследовали образцы и создали эволюционное дерево, которое, используя ископаемые данные, определило, когда могла измениться приманка. Затем они использовали компьютерные модели, чтобы найти закономерности между конструкцией этой "удочки" и средой обитания и поведением вида.

"Это даёт нам представление о том, какие стратегии привлечения существуют у светящихся удильщиков в открытом океане по сравнению с теми, кто обитает ближе к берегу", - пояснил Дэвис.

Как появился иллиций

Интересно, что первоначальная приманка развилась у предка удильщика около 72 миллионов лет назад. Она использовала движение, но не светилась и не выделяла химических веществ. Светящиеся приманки появились примерно 34-23 миллиона лет назад.

Примерно в то же время появилось гораздо большее разнообразие среди разных видов удильщиков. Возможно, это связано с тем, что биолюминесцентная приманка облегчила самцам и самкам поиск друг друга в тёмных водах. Майле заявил:

"Мы видим эту закономерность и у других глубоководных групп, таких как фонарные рыбы, рыбы-топорики и драконьи рыбы. Они используют свет, чтобы сказать: "Вот я", для общения внутри своего вида. Существуют гипотезы, что [самки] используют приманку для общения с самцами. У самцов очень большие носы и относительно большие глаза".

Отмечается, что виды, использующие биолюминесцентные приманки, имели более длинные "стержни", расположенные дальше от морды рыбы.

"Биолюминесценция может располагаться дальше перед рыбой, вероятно, таким образом, чтобы не освещать рыбу и не мешать добыче", - сказал Дэвис.

Ученые по-прежнему хотят узнать больше об использовании удильщиками химических приманок и о том, как представители одного вида находят друг друга.

"Это взаимодействие заслуживает большего внимания - как самцы находят или обнаруживают самок", - добавил Майле.

Новости о животных

Джонатан, гигантская черепаха с Сейшельских островов, носит титул самого старого из ныне живущих наземных животных. Он обитает на острове Святой Елены, отдаленном вулканическом острове в Южной Атлантике. За ним ухаживают на территории Плантейшн-Хаус, резиденции губернатора острова Святой Елены.

Отмечается, что хотя точных сведений о рождении Джонатана нет, эксперты предполагают, что он родился в 1832 году, а его официальная дата рождения была установлена ​​губернатором острова Святой Елены Найджелом Филлипсом в 2022 году - 4 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: