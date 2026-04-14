Мелони высказалась о возвращении российского газа в Италию

По её словам, экономическое давление на Россию – это самое сильное оружие.

Европе еще рано рассматривать возможность возвращения к российскому газу, несмотря на то, что война на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и сокращению поставок. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую цитирует Bloomberg.

"Я продолжаю надеяться, что когда проблема может возникнуть всерьез, то есть в январе 2027 года, мы сможем достичь прогресса в установлении мира в Украине. Мы не должны забывать, что экономическое давление, которое мы оказывали на Россию, в конечном итоге, является самым сильным оружием, которое у нас есть для построения мира", – сказала она.

Мелони ответила на замечания Клаудио Дескальчи, главного исполнительного директора нефтяного гиганта Eni SpA, который в воскресенье заявил, что планы по запрету импорта сжиженного природного газа из России следует приостановить. Он сказал, что Италия очень зависит от газа для своих энергетических нужд, а война в Иране имела последствия.

"Мы должны быть очень осторожны в том, как мы действуем с этой точки зрения. Пока рано говорить о такой динамике", – подчеркнула Мелони.

Европа готовится к энергетическому кризису

Как сообщал УНИАН, Европа готовится к усугублению энергетического кризиса и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива.

Закрытие логистического пути, через который проходит 20% всей нефти и газа, а также атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива вызывают колебания на энергетических рынках. На фоне опасений, что конфликт затянется, Европейская Комиссия рассматривает введение определенных мер.

В частности, в Италии компания Air BP Italia уже предупредила четыре аэропорта о том, что они могут столкнуться с ограничениями в поставках авиационного топлива на фоне дефицита. Приоритет будет отдаваться медицинским и государственным рейсам, а также рейсам продолжительностью более трех часов.

