Европа зарабатывает миллиарды с 'Росатомом', эту зависимость сложно разорвать, – эксперт

Европа продолжает сотрудничать с российской атомной промышленностью, несмотря на войну РФ в Украине. Разорвать эти связи сложно из-за миллиардных контрактов, исторических отношений и политических факторов, сказал в интервью УНИАН старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни.

Некоторые представители "Росатома" находятся под санкциями, однако, по словам эксперта, это не мешает им продолжать международные контакты и встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Росатом" – это как паутина больного паука, который стремится к влиянию и контролю. Это стратегический инструмент российского государства для реализации его внешней политики в разных частях мира", – сказал Берни.

По словам специалиста, проблема заключается в глубоких исторических и коммерческих связях в ядерной отрасли с Россией, в частности во Франции, которые формировались десятилетиями. Поэтому разорвать отношения Франции и Венгрии с Россией чрезвычайно сложно.

"Это миллиарды и миллиарды евро. И атомная отрасль – например, в Европейском Союзе – хочет сотрудничать с "Росатомом", потому что это одна из крупнейших атомных корпораций в мире. В мире не строят сотни новых реакторов. Но многие реакторы, которые строятся сейчас, являются российскими", – отметил он.

Берни подчеркнул, что МАГАТЭ это поддерживало и поощряло. А также российское государство финансирует строительство этих реакторов миллиардами евро.

Необходимо, чтобы ядерная отрасль в Европейском Союзе прекратила бизнес с Москвой, подчеркнул он. Для этого нужно политическое решение всех правительств Европейского Союза, однако некоторые страны блокируют санкции.

"Есть несколько правительств, которые фактически бросают вызов и блокируют санкции. Приход Петера Мадьяра на пост премьер-министра Венгрии может изменить ситуацию. Но очевидно, что нужно преодолеть зависимость Европы от российской атомной индустрии. "Росатом" нужно обложить санкциями и наказывать", – добавил специалист.

Российская атомная энергетика в Европе – последние новости

В марте 2026 года газета The Times писала, что Запад демонстрирует глубокую зависимость от российского ядерного сектора. Так, более 2,5 миллиона домов в Великобритании получают электроэнергию благодаря российскому ядерному топливу.

При этом ни одна страна "Большой семерки" или Евросоюза не ввела полноценных санкций против "Росатома". Это связано с глубокой структурной зависимостью от Москвы в поставках ядерного топлива.

В феврале в Greenpeace Украина сообщали, что в Венгрии началось строительство россиянами АЭС "Пакш II". Данный проект финансируется Кремлем за счет миллиардных кредитов Будапешту, что нарушает законодательство ЕС.

Ранее, в январе, газета Le Monde со ссылкой на отчет Greenpeace писала, что Франция продолжает покупать уран из России, несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину. Загруженные ураном корабли из Санкт-Петербурга или Усть-Луги (Ленинградская область) продолжают причаливать во французском порту Дюнкерк.

