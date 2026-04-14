Настоящая легенда: назван самый популярный автомобиль в мире

Различные модели этой марки производятся японской корпорацией Toyota с 1966 года.

За период с начала 2026 года по февраль самым популярным новым автомобилем в мире была Toyota Corolla. Об этом сообщает Focus2Move.

Доля Corolla на мировом рынке составляет 1,3%, а ее продажи выросли на 6,5%. Рост продаж модели фиксируется как в Азии (+8,4%), так и в Америке (+5,2%).

Corolla остается популярным автомобилем благодаря легендарной надежности, высокой топливной экономичности и доступной цене. Она завоевала признание как идеальный первый автомобиль для новичков, а также как практичный выбор для всей семьи.

Tesla Model Y продемонстрировала рост продаж на 30,4% и достигла доли рынка 1,1%. Бренд Tesla ценят во всем мире – рост продаж его самой популярной модели наблюдается в Америке (+22,6%), Азии (+38%) и Европе (+27,7%).

Наконец, третье место занял легендарный американский пикап Ford F-Series, различные поколения которого выпускают уже более 70 лет. Модель традиционно ценят за надежность и универсальность – способность удовлетворять как коммерческие потребности, так и запросы обычных семей.

В целом десятка лидеров выглядит так:

1. Toyota Corolla (+6,5%)

2. Tesla Model Y (+30,4%)

3. Ford F-Series (-14,6%)

4. Honda CR-V (+5,7%)

5. Chevrolet Silverado (+2,9%)

6. Toyota Camry (+13,9%)

7. Volkswagen Tiguan (+19,2%)

8. Hyundai Tucson (+0,1%)

9. Toyota RAV4 (-42,7%)

10. Kia Sportage (-0,6%)

Ранее УНИАН писал, что самым популярным новым автомобилем в США остается Ford F-Series. Второе место заняла еще одна легенда американского автопрома – полноразмерный пикап Chevrolet Silverado. Третью позицию занял Ram Pick-Up.

Сообщалось также, что рейтинг самых продаваемых новых автомобилей Японии в 2026 году по состоянию на февраль возглавлял Honda N-Box, доля рынка которого составляла внушительные 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: