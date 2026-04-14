Настоящая легенда: назван самый популярный автомобиль в мире

За период с начала 2026 года по февраль самым популярным новым автомобилем в мире была Toyota Corolla. Об этом сообщает Focus2Move.
Доля Corolla на мировом рынке составляет 1,3%, а ее продажи выросли на 6,5%. Рост продаж модели фиксируется как в Азии (+8,4%), так и в Америке (+5,2%).
Corolla остается популярным автомобилем благодаря легендарной надежности, высокой топливной экономичности и доступной цене. Она завоевала признание как идеальный первый автомобиль для новичков, а также как практичный выбор для всей семьи.
Tesla Model Y продемонстрировала рост продаж на 30,4% и достигла доли рынка 1,1%. Бренд Tesla ценят во всем мире – рост продаж его самой популярной модели наблюдается в Америке (+22,6%), Азии (+38%) и Европе (+27,7%).
Наконец, третье место занял легендарный американский пикап Ford F-Series, различные поколения которого выпускают уже более 70 лет. Модель традиционно ценят за надежность и универсальность – способность удовлетворять как коммерческие потребности, так и запросы обычных семей.
В целом десятка лидеров выглядит так:
1. Toyota Corolla (+6,5%)
2. Tesla Model Y (+30,4%)
3. Ford F-Series (-14,6%)
4. Honda CR-V (+5,7%)
5. Chevrolet Silverado (+2,9%)
6. Toyota Camry (+13,9%)
7. Volkswagen Tiguan (+19,2%)
8. Hyundai Tucson (+0,1%)
9. Toyota RAV4 (-42,7%)
10. Kia Sportage (-0,6%)
Мировой авторынок – другие новости
