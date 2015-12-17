Боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении - штаб

07:18, 17 декабря 2015
Война
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Минувшей ночью боевики около 20 раз пытались провоцировать силы АТО на открытие ответного огня, но тяжелое оружие не применяли.

REUTERS

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

Отмечается, что самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении.

С вечера до полуночи зафиксированы обстрелы украинских сил из стрелкового оружия в Песках и Опытном. По Пескам и Авдеевке также вечером работали вражеские снайперы.

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"Неподалеку временно оккупированной Горловки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бандиты вели неприцельный огонь по Ленинскому и Зайцево. Возле Светлодарска - из крупнокалиберных пулеметов по Луганскому", - говорится в сообщении.

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После полуночи зафиксировано 4 случая нарушения условий прекращения огня со стороны боевиков. Все они - из стрелкового оружия в районе Песков.

"Украинские защитники на вооруженные провокации агрессора не поддавались", - подчеркнули в штабе. 

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