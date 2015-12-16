В среду боевики совершили 18 обстрелов на Донетчине

Как сообщает пресс-центр АТО, в частности, украинские позиции в Песках и Опытном прицельно обстреливались вражескими снайперами на протяжении целого дня.

"В этих населенных пунктах, а также по позициям в районе шахты Бутовка контролируемые российской властью захватчики осуществляли неприцельные обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики усиливают свои подразделения: открыты "военкоматы" в Донецке и Макеевке - разведка

Кроме того, в районе Горловки российско-террористические бандформирования из гранатометов обстреляли поселок Луганское, а из стрелкового оружия - поселок Ленинское.

Также сообщается, что из России в направлении временного оккупированного Донецка совершил пролет вражеский БПЛА, который проводил воздушную разведку подконтрольных боевикам территорий.

Читайте такжеТенденция к обстрелам в зоне АТО говорит об окончании срока Минских соглашений - штаб