Террористы продолжают вести провокационные и прицельные обстрелы военных
19:29, 02 декабря 2015Война
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С утра до вечера террористы продолжали вести провокационные и прицельные обстрелы позиций украинских войск на Донецком и Артемовском направлениях.
REUTERS
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.
«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бандиты вели огонь по Пескам, Зайцево и Майорску.
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Из этих же видов оружия, а также вооружения БМП захватчики вели прицельный огонь по нашим позициям в Зайцево», - говорится в сообщении.
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