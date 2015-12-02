Террористы продолжают вести провокационные и прицельные обстрелы военных

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бандиты вели огонь по Пескам, Зайцево и Майорску.

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Из этих же видов оружия, а также вооружения БМП захватчики вели прицельный огонь по нашим позициям в Зайцево», - говорится в сообщении.