Украинские военные отвели артиллерию до 100 миллиметров на Артемовском направлении

19:23, 28 октября 2015
Война
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Сегодняшний день, 28 октября, в зоне проведения АТО прошел без нарушений Минских договоренностей.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, сегодня в зоне АТО отведена артиллерия калибром до 100 мм на Артемовском направлении. Завтра, согласно плану, данное вооружение будет отведено на другом направлении, говорится в сообщении.

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Также отмечается, что при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества в Марьинке обустраиваются места для проживания ремонтных бригад организации АДРА, которые будут заниматься восстановлением поврежденных домов в городе.

Кроме того, как информирует пресс-центр, завершена работа саперов на участке высоковольтных линий Углегорская ТЭС – Михайловка, затем там будут работать электрики.

Сьогодні у зоні проведення АТО відведено артилерію калібром до 100 мм на Артемівському напрямку. Завтра, відповідно до п...

Posted by Прес-центр АТО on 28 октября 2015 г.
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