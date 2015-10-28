Украинские военные отвели артиллерию до 100 миллиметров на Артемовском направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, сегодня в зоне АТО отведена артиллерия калибром до 100 мм на Артемовском направлении. Завтра, согласно плану, данное вооружение будет отведено на другом направлении, говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявляют, что начали отводить артиллерию калибром до 100 мм

Также отмечается, что при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества в Марьинке обустраиваются места для проживания ремонтных бригад организации АДРА, которые будут заниматься восстановлением поврежденных домов в городе.

Кроме того, как информирует пресс-центр, завершена работа саперов на участке высоковольтных линий Углегорская ТЭС – Михайловка, затем там будут работать электрики.