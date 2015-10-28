На Донбассе начинается отвод артиллерии калибром менее 100 миллиметров - штаб
Кроме этого, военные саперы занимаются разминированием двух железнодорожных перегонов Еленевка – Южно Донбасское, Майорск – Константиновка.
Ситуация в зоне проведения АТО остается стабильной.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Военные прикладывают все усилия для восстановления инфраструктуры Донбасса. Завершилось разминирование линий электропередач на участке Углегорская ТЭС – Донецкая 1-2. Ведутся работы на участке Углегорская ТЭС – Михайловка, а также Новотошковка – Крымское", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеОБСЕ подтверждает наличие отведенного вооружения ВСУ в местах для его хранения
Кроме этого, военные саперы занимаются разминированием двух железнодорожных перегонов Еленевка – Южно Донбасское, Майорск – Константиновка.
Сегодня в Донецкой области начинается отвод артиллерии калибром менее 100 мм.
Ситуация в зоне проведения АТО остается стабильной. Военные прикладывают все усилия для восстановления инфраструктуры ...Posted by Пресс-центр АТО on 27 октября 2015 г.