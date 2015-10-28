ВСУ отвели артиллерию калибром менее 100 миллиметров в секторе "С" - Генштаб

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"На сегодня отвод вооружений на секторе "С" состоялся", - сказал он и добавил, что артиллерийские системы калибром менее 100 мм - системы Д44 и Д48 - были отведены.

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Селезнев добавил, что отведение происходило между 9.00 и 10.15 под контролем наблюдателей ОБСЕ.

Завтра и послезавтра, по его словам, отвод артиллерийских систем будет продолжаться. В частности, 30 октября - в районе Донецка.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

Сегодня министр обороны Украины Степан Полторак констатировал, что Вооруженные силы Украины и боевики отводят технику от линии соприкосновения по плану.

“Все проходит согласно плану, графику. Сегодня начался отвод в трех секторах артиллерийских систем”, - сказал он.

По словам министра, этот этап продлится в течение трех дней, после чего будет заслушан доклад о выполнении работ по отводу вооружения.