Тандит: обмен пленными состоится 29 октября

Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит радио "Свобода". "Готовимся к обмену пленными, о котором вчера говорили представители ОБСЕ. Надеемся, что в четверг состоится обмен пленными", – сказал он.

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"Мы ждем 9 наших ребят и в обмен отдаем 11", – добавил Юрий Тандит.

27 ноября после заседания контактной группы в Минске представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта на Донбассе договорились об обмене пленными в формате 9 на 11, который должен состояться 29 октября.

Однако сегодня боевики группировки "ДНР" сообщали, что обмен состоится сегодня около 12:00. Впоследствии пророссийские боевики заявили, что обмен таки состоится днем 29 октября.

По последним данным СБУ,в плену у боевиков находится около 153 человека. В последнее время обмен пленными приостановился, стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в срыве обмена.

Освобождение и обмен пленными является одним из условий минских соглашений.