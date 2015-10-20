СБУ до сих пор ищет 800 украинских военнослужащих, пропавших без вести

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Для нас сейчас приоритет в том числе – это поиск 800 пропавших без вести ребят, для нас это тоже важно. Мы не закончим эту кампанию пока не найдем последнего. И если это мертвые ребята, они должны быть захоронены в соответствии с нашими христианскими традициями, мы должны передать их близким", – заявил Тандит.

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Он сообщил, что тела 400 украинских военнослужащих находятся на территории, которую сейчас контролируют террористы.

«Около 400 тел находятся на территории, где не действуют законы – это неопознанные тела», – сообщил Тандит.

Кроме того, советник главы СБУ отметил, что 148 украинцев остаются в плену боевиков: «Кремль использует их как политических заложников».