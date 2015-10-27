В Минске договорились об обмене пленными на Донбассе в формате 11 на 9
Стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине достигли договоренности об освобождении 29 октября 20 заложников.
Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.
Украинская сторона планирует освободить 11 человек, а террористы - 9.
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"Одновременное освобождение состоится 29 октября. В этом намерены участвовать представители Международного комитета Красного Креста", - сообщил Сайдик.
Ранее УНИАН сообщал, что после длительных переговоров, совместно проведенных СБ и Гуманитарной подгруппой Трехсторонней контактной группы в Минске, 16 октября представители "ЛНР" и "ДНР" сорвали операцию по освобождению незаконно удерживаемых заложников.