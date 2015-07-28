Пайетт заявил, что боевики на Донбассе будут искать возможности захватить новые территории

Посол США в Украине Джефри Пайетт не дает прогнозов, будет ли дальнейшее наступление боевиков на Мариуполь, но отмечает, что есть основания полагать, что они будут продолжать искать возможности захватить новые территории.

Такое мнение посол высказал во вторник во время телефонной конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Очень давно я отказался давать какие-либо прогнозы, потому что поведение Кремля непредсказуемо и безответственно. В этом отношении важно не только сфокусироваться на Мариуполе. Все, что мы видим, включая гибридные учения пророссийских сепаратистов, оборудование, тренировки, дает основания думать, что Кремль и его поверенные поддерживают способность, чтобы продолжать искать возможность захватить территорию в том месте и в то время, которые выберет Кремль. Поэтому важно, чтобы мы были едины», - сказал Пайетт.

В свою очередь глава представительства ЕС в Украине, посол Ян Томбинский заявил, что любые дальнейшие военные действия поддерживаемых Россией боевиков будут рассматриваться как нарушение всех обязательств, направленных на политическое урегулирование кризиса.

«Любые дальнейшие военные движения будут расцениваться как драматическое нарушение всех обязательств, направленных на выполнение политического разрешения кризиса», - сказал он.