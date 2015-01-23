Боевики начали танковое наступление на Мариуполь – депутат
16:15, 23 января 2015Война
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Террористы начали танковое наступление на Мариуполь, написал на своей странице в «Фейсбук» народный депутат Украины, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» ГУ МВД Украины в г. Киеве Евгений Дейдей.
REUTERS
По его словам, "после заявления Захарченко о намерении взять Мариуполь, в прилегающих к городу районах террористы начали наступление танками".
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"Не исключаю, что активные атаки сепаров в других секторах АТО - отвлекающий маневр. Сейчас сильно гремит в Талаковке. Держимся! Мариуполь - это Украина! Без вариантов!", подчеркнул Дейдей.
Допис by Евгений Дейдей.
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