Боевики начали танковое наступление на Мариуполь – депутат

По его словам, "после заявления Захарченко о намерении взять Мариуполь, в прилегающих к городу районах террористы начали наступление танками".

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"Не исключаю, что активные атаки сепаров в других секторах АТО - отвлекающий маневр. Сейчас сильно гремит в Талаковке. Держимся! Мариуполь - это Украина! Без вариантов!", подчеркнул Дейдей.