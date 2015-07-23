Боевики обстреляли Дзержинск, ранен местный житель - МВД

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

Около 20.30 22 июля боевики открыли огонь по жилым кварталам Дзержинска. Ранен местный житель 1939 года рождения. Пожилой мужчина доставлен в городскую больницу с травмой ноги.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дзержинского горотдела милиции.

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«В результате прямого попадания снаряда разрушен еще один частный дом по ул. Каспийской, пострадавших нет. Сотрудники милиции продолжают обход улиц, документируют последствия обстрела», - сообщил Герман Приступа, начальник Дзержинского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее УНИАН сообщал, что 22 июля, около 19.30 боевики снова начали провокационные обстрелы Горловки.