Боевики начали обстрел Горловки – СМИ
20:45, 22 июля 2015Война
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По информации местных жителей, из района так называемых «сухих» карьеров боевики стреляют из САУ.
REUTERS
Сегодня, 22 июля, около 19.30 боевики снова начали провокационные обстрелы Горловки.
Об этом, как сообщает донецкий сайт 62.ua, пишут местные жители в социальных сетях.
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«Прилеты в районе ж/м Комсомолец, на Глубокой...Пара танков ползает возле школы № 9, что в районе Ртутного, и стреляет в сторону города», - информируют горловчане.
Кроме того, из района т.н. «сухих» карьеров боевики стреляют из САУ. «Улетает в сторону Новолуганского или Светлодарска...», - резюмируют местные жители.
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