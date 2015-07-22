Боевики начали обстрел Горловки – СМИ

Сегодня, 22 июля, около 19.30 боевики снова начали провокационные обстрелы Горловки.

Об этом, как сообщает донецкий сайт 62.ua, пишут местные жители в социальных сетях.

Читайте такжеМИД Франции: Контактная группа смогла продвинуться в реализации Минских соглашений

«Прилеты в районе ж/м Комсомолец, на Глубокой...Пара танков ползает возле школы № 9, что в районе Ртутного, и стреляет в сторону города», - информируют горловчане.

Кроме того, из района т.н. «сухих» карьеров боевики стреляют из САУ. «Улетает в сторону Новолуганского или Светлодарска...», - резюмируют местные жители.