Силы АТО для прекращения наступления боевиков применили тяжелое вооружение

Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Андрей Таран во время брифинга, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Для остановки этого наглого наступления боевиков украинская сторона будет вынуждена применить все необходимые средства. Прошу расценивать их применение именно как ответ на попытку захвата территорий, подконтрольных украинской власти. Сейчас речь уже идет не о прекращении огня, а об остановке эскалации конфликта», - сказал Таран.

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В штабе АТО объяснили, что «все необходимые средства» - это артиллерия калибра более 100 мм, которая, во исполнение Минских договоренностей, была ранее отведена от линии разграничения сторон.

«Будет сделано все, чтобы прекратить вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию, подконтрольную Украине», - отметил Таран.

Отмечается, что некоторое время подразделения ВСУ сдерживали наступление врага имеющимся на позициях вооружением. Только после того, как стало понятно, что никакие призывы украинской стороны не нашли соответствующей поддержки со стороны российской стороны, было подведено и применено тяжелое артиллерийское вооружение. Наступление боевиков было остановлено.

«Незаконные вооруженные формирования должны четко осознать, что украинская армия всегда даст их посягательствам достойный отпор. Разрешение этого конфликта возможно лишь путем мирного урегулирования на основе имплементации Минских соглашений, разжигание вооруженной фазы противостояния недопустимо», - подчеркнул Таран.