Боевики за день более 30 раз обстреляли силы АТО из запрещенного оружия

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"6 мая с полуночи до 18.00 ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции оставалась напряженной. Несмотря на Минские договоренности, террористы продолжают вести огонь по нашим позициям из запрещенных видов вооружения. За этот период незаконные вооруженные формирования 32 раза нарушили режим тишины", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что на Мариупольском направлении точкой столкновения остается населенный пункт Широкино. Противник активно применяет широкий спектр вооружений, в том числе 152-мм орудия.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования подвергли минометным обстрелам позиции сил АТО недалеко от населенного пункта Гранитное и шахты «Дутовка». Обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В Луганской области в районе города Счастье враг интенсивно обстреливал украинские позиции в основном из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Во время очередного обстрела наших позиций в районе Ленинского террористы попали по населенному пункту, в результате чего был ранен мужчина. Наши военнослужащие оказали первую медицинскую помощь и отправили пострадавшего в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.