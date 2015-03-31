За минувшие сутки в зоне АТО потерь нет, один украинский военный получил ранения - штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий получил ранение, убитых нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский воин не погиб, один получил ранение", - сказал Лысенко.