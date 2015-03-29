В Луганской области подорвался на растяжке украинский военнослужащий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера в городскую больницу Северодонецка с осколочными ранениями был доставлен 35-летний военнослужащий, боец 24-й аэромобильной бригады, житель Киевской области.

Ранения он получил неподалеку от села Желобок Попаснянского района, задев растяжку с взрывчаткой. Село расположено на автодороге "Бахмутка" за 29-м блокпостом, оно оккупировано регулярными войсками Российской Федерации.

Раненому оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Читайте такжеВ Новотошковке на растяжке подорвались двое военных сил АТОВ целом обстановка на контролируемой Украиной части Луганской области остается нестабильной. Обстрелов из «Градов» и артиллерии не зафиксировано, однако в ряде населенных пунктов продолжались боевые действия. Между Крымским и Сокольниками в течение ночи вспыхивали перестрелки боевиков и украинских военных, а на "Бахмутке" периодически взрывались минометные мины. Информации о пострадавших не поступало.

В связи с резким ухудшением погоды (заморозки и шквальный ветер) некоторые населенные пункты области обесточены. По состоянию на сегодняшнее утро из-за обрыва проводов света нет в Трехизбенке, частично в Новотошковке, у 20% жителей Попасной.