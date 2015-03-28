Боевики этой ночью вновь обстреливали мирное население Донбасса и украинских военных

Как сообщает пресс-центр АТО, этой ночью, с 21.30 до 21.40 со стороны Стаханова, бандформирования нанесли огневые удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по поселку Новотошковское, что на Луганском направлении. Преступники выпустили 40 реактивных снарядов по блок-посту сил АТО, а еще 20 снарядов попали в жилой сектор населенного пункта.

"Обстрел наших позиций, мирного населения из вооружения, которое в двустороннем порядке враждующие стороны должны были отвести от линии боевого соприкосновения, в который раз подчеркивает игнорирование врагом всех договоренностей. Боевики целенаправленно пытаются втянуть наши войска в вооруженное противостояние, которое прежде всего направлено на разрушение целостности украинского государства", - указывает пресс-центр.

В зоне проведения антитеррористической операции боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности. Так ц... Posted by Пресс-центр АТО on 27 марта 2015 г.

Кроме того, сообщается, что боевики в 23.50 из 120-миллиметровых минометов обстреляли город Авдеевку. А из стрелкового оружия в течение ночи дважды били по Ленинскому, вблизи Артемовска.

Читайте такжеБоевики не допускают наблюдателей ОБСЕ к отведенной тяжелой технике"В общем, с 20 часов 27 марта до полуночи боевики 5 раз из разных видов оружия вели огонь по нашим позициям. Еще 3 случая нарушения режима тишины зафиксированы от полуночи до 6 утра 28 марта", - отмечает пресс-центр АТО.