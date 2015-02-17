В Новотошковке, которая находится под обстрелами, остается около 300 жителей – Москаль

Как отмечается в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера Новотошковку вблизи 29-го блокпоста на автодороге "Бахмутка" боевики из Кировска (подконтрольный ЛНР) трижды обстреляли из систем залпового огня «Град».

Несколько десятков снарядов взорвались в жилых кварталах, повредив многоэтажные дома. Никто из жителей не пострадал.

Согласно сообщению, сегодня Москаль привез в Новотошковку лекарственные препараты и вновь попросил жителей дать разрешение вывезти детей на безопасные территории. Однако люди отказываются выезжать сами и вывозить детей.

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Кроме Новотошковки боевики обстреливали из «Градов» также 29-й блокпост Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, сегодня ночью боевики трижды совершили обстрел позиций сил АТО с БМ-21 «Град». В частности около 80 реактивных снарядов нанесли повреждения на позициях ВСУ в районе Бахмутской трассы и около 40 накрыли населенный пункт Новотошковское.

По данным Луганской областной государственной администрации, 15 февраля боевики обстреляли Новотошковку во время раздачи населению гуманитарной помощи. Никто не был ранен и не погиб, люди успели спрятаться в укрытие сразу после начала обстрела.