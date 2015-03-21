Диверсионная группа боевиков атаковала силы АТО у поселка Опытное

Диверсионная группа противника атаковала силы АТО у поселка Опытное.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По данным пресс-центра, «в 2.30 ночи вблизи поселка Опытное бойцы АТО обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника, которая пыталась пройти вглубь нашей территории.

Завязался бой, в ходе которого противник был вынужден отойти. За сутки было две неудачные попытки боевиков обойти наши позиции вблизи Опытного».

Как свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», кроме обстрелов, формирования российско-террористических войск предприняли попытки наступательных действий: «В частности, после обстрела в районе н.п.Опытное группа террористов численностью до взвода при поддержке минометов атаковала передовые позиции украинских войск».

«Боевое столкновение продолжалось больше 6-ти часов, после чего боевики отошли на исходный рубеж», - отмечает «ИС».