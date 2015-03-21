Ночь в зоне АТО: боевики обстреляли Пески и Широкино
Со вчерашнего вечера террористы девять раз обстреляли позиции украинских военных
В ночь с 20 на 21 марта, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжили провокационные обстрелы позиций украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, на Донецком направлении под огонь из гранатометов и 82-миллиметровых минометов 6 раз попал поселок Пески. А в 23.35 по этому же населенному пункту боевики били уже из 120-миллиметровых минометов.
Также в 2.30 ночи вблизи поселка Опытное бойцы АТО обнаружили разведывательно-диверсионную группу, которая пыталась пройти в глубь украинской территории. Завязался бой, во время которого противник был вынужден отойти.
За сутки это уже вторая неудачная попытка боевиков обойти позиции сил АТО вблизи этого населенного пункта, отмечают в пресс-центре АТО.
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На Мариупольском направлении, с 21.30 до 22.20 бандформирования вели огонь из стрелкового оружия и 120-миллиметровых минометов по поселку Широкино.
На других направлениях за ночь обстрелов не было.
В общем, с 20 вечера 20 марта до полуночи боевики 4 раза вели огонь по позициям сил АТО. Еще 5 случаев нарушения режима тишина зафиксировано с полуночи до 7 утра.