Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, в ответ ликвидированы двое боевиков

Оккупанты 14 раз обстреляли позиции ООС.

За сутки, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометных мины калибра 120 и 82 мм.

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Враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Гнутово, Авдеевка, Опытное, Новоселовка вторая, Чермалык, Верхнеторецкое, Лебединское, Пищевик, Новозвановка, Троицкое, Зайцево.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще двое ранены.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 12 апреля двое оккупантов были уничтожены, трое – ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника", - говорится в сообщении.

За текущие сутки обстрелы не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, в ТКГ по Донбассу готовятся объявить "пасхальное" перемирие.