В ТКГ по Донбассу готовятся объявить "пасхальное" перемирие

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что для эффективного и долгосрочного перемирия необходима политическая воля сторон.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявляет, что ТКГ готовится 18 апреля во время видеоконференции объявить режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.

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Об этом он заявил сегодня в Минске по итогам заседания ТКГ, сообщается на сайте ОБСЕ.

«Обсуждение общей ситуации безопасности и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили основу работы на сегодняшнем заседании рабочей группы по безопасности. В итоге Трехстороння контактная группа сошлась во мнении о необходимости объявления данного перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для окончательного согласования деталей этого перемирия», - отметил Сайдик.

«Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно», - подчеркнул спецпредствитель ОБСЕ.

Он сообщил, что рабочая подгруппа по вопросам безопасности также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарное разминирование.

Также Сайдик добавил, что участники экономической рабочей подгруппы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании «Вода Донбасса» в связи с перебоями электроснабжения.

«Я еще раз обращаюсь к сторонам, призывая их обеспечить безопасность и устойчивое функционирование как компании «Вода Донбасса», так и всех других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры», - призвал Сайдик.

«Координатор гуманитарной рабочей подгруппы посол Тони Фриш представил результаты своего визита на восток Украины в места содержания по обе стороны от линии соприкосновения, состоявшегося с 3 по 9 апреля. Во время визита он встречался с удерживаемыми, их родными и близкими, а также с родственниками пропавших без вести», - сказал спецпредставитель ОБСЕ.