Проститутки и развлечения: СМИ узнали, как российские разведчики организовывают свою работу в ОРДЛО (фото, видео)

Появились подробности пребывания российского разведчика Сазонова в оккупированном Луганске.

На днях в сети появилось видео с российским кадровым офицером Александром Сазоновым. Он стал популярен благодаря видеофрагменту 1+1, в котором он едет по оккупированному Луганску на иномарке днем и распивает алкоголь за рулем.

Представители кибергруппы "Восток-Вендетта", базирующейся в Луганске, поделились еще некоторыми подробностями пребывания российского разведчика Сазонова в оккупированном городе на Донбассе, передает "ОстроВ".

"Сазонов – такой же турист, как и те двое из Солсбери. Подполковник российской военной разведки – Александр Алексеевич Сазонов, уроженец Ростовской области. Начал военную карьеру Сазонов в военчасти 01957 на специальности связиста. Позже перевелся в ГРУ ГШ МО РФ. Согласно справке о доходах за 2017 год, Сазонов получает зарплату в военчасти 45807. Из открытых источников известно, что это штаб Главного управления Генштаба Минобороны РФ", - говорит представитель кибергруппы.

Так Александр Сазонов прибыл в Луганск в 2015 году, организовав на месте "оперативную группу". Он известен под псевдонимом "Лазарев".

В задачи возглавляемой Сазоновым группы вошло проведение разведывательной деятельности в интересах Южного оперативного командования ВС РФ и подчиненного им "2 армейского корпуса "ЛНР", создание агентурных сетей на территории Украины, проведение разведывательных и диверсионных актов на территории Украины, оказание методической и практической помощи боевикам "ЛНР". По крайней мере, так считает начальство разведчика Сазонова. На деле же – все несколько иначе.

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"Он создал сеть информаторов, которые снабжали его поистине "важнейшими разведданными". Однако, отчитываясь перед начальством, Сазонов, очевидно, не уточнял, что информаторами по внезапному стечению обстоятельств оказались его личные наложницы из числа местных жительниц. Скорее всего, защищая государственную и военную тайну, Сазонов не сообщил об этом и супруге", - иронично отмечают журналисты.

"Для выполнения поставленных перед оперативной группой "задач", разведчик Сазонов организовал штаб-квартиру в арендованном доме в Луганске на улице Винницкой, дом 15, прикрывшись легендой о приезжих из соседней "ДНР" сотрудниках "прокуратуры". Российские "туристы" также сняли в Луганске квартиру на Городке Пархоменко, 32а, для проведения "работы" с "агентурой", - говорится в расследовании.

Как утверждают в группе "Восток Вендетта", "оперативные совещания" Сазонова часто выглядят, как обсуждение личной жизни начальства с "информаторами". Так, по крайней мере, разведчик Сазонов неплохо информирован о половых похождениях некоего Палыча.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Видео: Цензор.НЕТ

Ранее журналист ТСН Андрей Цаплиенко опубликовал видео, как в оккупированном Луганске российский кадровый офицер Александр Сазонов открыто развлекается с местными женщинами и употребляет алкоголь за рулем авто.