Он фактически является третьим номером в иерархии Минобороны РФ.

ФСБ допросила первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве - это фактически "третий номер" в иерархии Минобороны РФ после Шойгу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. Отмечается, что к расследованию в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова, вероятно, привлечен более высокопоставленный первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Разведка британцев говорит:

"Цаликова допросили в ФСБ по делу Иванова. Его называют покровителем Иванова. Цаликов, вероятно, является фактически третьим номером в иерархии Минобороны после министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова. Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Сергеем Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в офис губернатора Московской области, а затем в 2012 году - в Минобороны". Видео дня

В разведке Британии также отметили, что существует также реалистичная вероятность того, что расследование в отношении Иванова может коснуться министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.

Отмечается, что коррупция уже давно является проблемой российского МО.

Дело против Тимура Иванова

В апреле 2024 года стало известно, что в России по подозрению в получении взятки задержали заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщили вечером в Следственном комитете РФ.

Источники в спецслужбах заявили, что арест Иванова, которого подозревают в государственной измене, стал результатом успешной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. В марте 2024 года специалисты украинской разведки осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву секретной служебной документации российского Минобороны, в частности конфиденциальной информации и служебных документов Иванова.

Вас также могут заинтересовать новости: