Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро - 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 1 мая, снизился на 5 копеек - до 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 5 копеек и составляет 39,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 42,87 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 1 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,52 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,36 грн/евро, то есть гривня выросла на 14 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине до 3 мая в банках будет находиться в пределах от 39,10 до 40,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 39,00 до 40,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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