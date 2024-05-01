Представитель ПС отметил, что дата уже несколько раз переносилась, поэтому о точных сроках пока говорить сложно.

В Воздушных силах ВСУ озвучили ориентир, когда в Украине начнут "работать" западные истребители F-16 - после Пасхи.

Об этом сказал представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш в утреннем эфире Ранок.LIVE. Так, на вопрос, есть ли какие-то "ориентиры" для граждан Украины, когда F-16 начнут "работать" на нашей территории, ответил: "Да, есть. После Пасхи".

"Конечно, мы не загадываем эти все сроки. Уже несколько раз менялась эта дата. Поэтому мы ждем. Когда они зайдут в Украину, мы обязательно об этом поговорим", - добавил спикер.

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Когда Украина получит новые истребители

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает получить западные истребители F-16 в этом году и готовит для них инфраструктуру и другое необходимое, чтобы обезопасить эти самолеты от врага. Ранее об этом уже сказал Евлаш.

Он отметил, что когда Украина получит эти истребители, то сможет проводить достаточно много разнообразных военных операций. Пока же для этого необходимо подготовить место базирования, расположение истребителей. По словам Евлаша, сейчас разрабатываются различные методы и варианты относительно того, как и где именно можно будет безопасно размещать западные истребители в Украине. Это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах и врагу будет сложно их находить, подчеркнул представитель ВС.

В начале апреля Евлаш сообщил, что две группы украинских пилотов уже непосредственно оттачивают свои навыки на современных истребителях F-16 за рубежом.

В феврале текущего года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что истребители F-16 в Украине можно будет увидеть в июне. По словам председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, такие самолеты могут изменить ход войны украинцев против россиян.

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