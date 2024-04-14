Страстная пятница перед Пасхой - самый скорбный для верующих день.

Страстная пятница - день скорби для христиан. Именно в пятницу после долгих мучений умер Спаситель, распятый на кресте. Какие церковные службы проходят в этот день, как соблюдают пост и что считается грехом - рассказываем в материале.

Что такое Страстная пятница

Пятый день на Страстной неделе называют Страстная, или Великая пятница. Что означает "Страстная пятница"? Страстная пятница - это, как уже говорили, день распятия Спасителя, который принял мученическую смерть, чтобы искупить грехи человечества.

Святое Писание рассказывает, что Иисуса к распятию приговорил римский прокуратор Иудеи - Понтий Пилат - под давлением иудейских первосвященников. Тогда распятие на кресте было самой позорной казнью - к ней приговаривали разбойников и убийц. И, конечно, эта казнь была самой жестокой. Первосвященники хотели опозорить Спасителя, поэтому и присудили Его к ней.

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Казнили Иисуса на горе Голгофе, куда он сам нес свой крест. Римские воины предложили ему чашу вина со смирною, оно должно было облегчить мучения Христа. Но Иисус отказался - он хотел испить чашу своих страданий в сознании.

Когда Иисуса распинали, он молился за своих мучителей: "Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят".

В Евангелие сказано, что в момент смерти Христа завеса в храме, которая отделяла святую обитель (священное место) храма от отдельной обители (места, доступного всем людям), разорвалась на две части, сверху донизу. Это стало символом того, что отныне нет разделения между Богом и людьми и доступ к Богу открыт через смерть Иисуса Христа.

Название дня - "Страстная пятница" - происходит от латинского слова "passio", что означает "страдание", и указывает на страдания Христа.

Когда Страстная пятница 2024

В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. Пятница Страстная выпадает на 3 мая.

Церковная служба в Страстную пятницу и когда выносят Плащаницу

По церковной традиции в Великую пятницу в храмах проходят три основные службы: Утреня, Царские часы и Великая Вечерня с малым повечерием.

На Утрене (в Великий четверг вечером) читают 12 евангельских отрывков, которые рассказывают о страданиях Спасителя. На Царских часах - повествования от каждого из четырех евангелистов, на Великой Вечерне - о событиях пятницы рассказывается в Евангелии. В это же время на середину храма выносят Плащаницу из алтаря и поют особый канон "О распятии Господа".

Время выноса плащаницы в храм зависит от местных обычаев и традиций, а также от расписаний служб, но обычно это происходит вечером в пятницу.

Плащаница находится в центре храма три неполных дня, символизируя трехдневное нахождение Господа в гробнице. Обратно в алтарь Плащаницу вносят за несколько минут до крестного хода на Пасху.

Страстная пятница - что можно делать и можно ли есть

День лучше всего посвятить молитве, размышлениям о собственных грехах и покаянию. Хорошо пойти в храм, подать милостыню, сделать какое-либо благое дело.

Пост в Страстную пятницу - самый строгий, в этот день постящимся следует полностью воздержаться от пищи. Тем, кому сложно выдержать, разрешается перекусить хлебом и водой или же утолить голод сухоядением (овощами, фруктами, сухофруктами, орехами) после выноса Плащаницы.

Ранее мы рассказывали, какие есть правила в еде для постящихся в Великий пост - календарь питания по дням недели.

Страстная пятница - запреты

В этот день немало запретов, нарушение которых считается грехом.

Что нельзя делать в Страстную пятницу:

шутить и веселиться - развлечения считаются тяжким грехом;

принимать пищу до выноса Плащаницы (запрет для тех, кому не противопоказаны по здоровью такие ограничения);

работать;

делать уборку, заниматься домашними делами;

шить, вышивать, вязать, рубить, пилить , резать, вбивать железные предметы в землю.

В Страстную пятницу запрещается проводить дни рождения, свадьбы, юбилеи и т.п. Обязательно нужно воздержаться от зависти, злобы, злословия и скандалов.

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