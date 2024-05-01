Безоговорочным лидером по количеству новых бизнесов последние годы остается столица.

В первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то количество увеличилось на 18%, пишет "Опендатабот" со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Отмечается, что безоговорочным лидером по количеству новых дел последние годы остается столица. За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнесов, или 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровская область с 6,8 тысяч вновь созданных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область – 5,7 тысяч новых ФЛП.

Самая популярная сфера, в которой регистрируют новый бизнес – розничная торговля, на которую приходится четверть ФЛП. Среди наиболее востребованных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.

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За первые три месяца 2024 года через "Дію" открыли 57 665 новых бизнесов. Предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, увеличение количества физлиц-предпринимателей, которое наблюдается в Украине, в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию.

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