В Белом доме отметили, что Украина и после окончания войны будет иметь законные потребности в безопасности.

США и Украина продолжают переговоры по гарантиям безопасности. Сейчас Киев занимается уточнением своих потребностей.

Как заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует Голос Америки, независимо от того, когда и как эта война закончится, Украина все равно будет иметь длинную границу с Россией и законные потребности в безопасности.

"Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", - подчеркнул Кирби.

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По его словам, США гордятся усилиями своего правительства, "которые направлены на поддержку Украины в развитии ее нынешнего потенциала сил". Представитель Белого дома добавил, что уже девять других стран завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

"Мы все работаем над одним и тем же - пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договоренностями по безопасности", - подытожил Кирби.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, первой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, была Великобритания. А 16 февраля Украина подписала соглашения по безопасности с Францией и Германией.

23 февраля Украина и Дания подписали "гарантии безопасности" - она стала первой страной-подписантом, которая не является членом G7.

24 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности Италия и Канада.

1 марта Украина и Нидерланды подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь нашей стране уже в этом году на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку. Документ предусматривает оборонную помощь от страны в течение следующих десяти лет.

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