Шойгу заказал дополнительное вооружение для наступления РФ на фронте

Российский министр обороны отметил, что вооружение нужно для "поддержания темпов наступления".

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился быстрее поставить оружие для военной операции Москвы в Украине. Кроме того, он приказал увеличить объемы заказа вооружения.

Как пишет Reuters, на совещании с высшим военным командованием Шойгу заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе войны.

"Для поддержания необходимого темпа наступления необходимо увеличить объемы и качество вооружения и военной техники, поступающих в войска, в первую очередь вооружения", - заявил Шойгу. Видео дня

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать в направлении Торецка.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. На направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем возле Авдеевки.

Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что россияне начнут наступление на нескольких направлениях до 9 мая. По его словам, Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе.

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