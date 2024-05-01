Шойгу заказал дополнительное вооружение для наступления РФ на фронте

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился быстрее поставить оружие для военной операции Москвы в Украине. Кроме того, он приказал увеличить объемы заказа вооружения.
Как пишет Reuters, на совещании с высшим военным командованием Шойгу заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе войны.
"Для поддержания необходимого темпа наступления необходимо увеличить объемы и качество вооружения и военной техники, поступающих в войска, в первую очередь вооружения", - заявил Шойгу.Видео дня
Война в Украине - последние новости фронта
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать в направлении Торецка.
В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. На направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем возле Авдеевки.
Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что россияне начнут наступление на нескольких направлениях до 9 мая. По его словам, Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе.