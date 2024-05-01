Врачи ставили фальшивые диагнозы мужчинам за 3 тысячи долларов.

В Киеве группа из 10 врачей оформляла фальшивые диагнозы уклонистам - среди них в фальсификации подозревают 2 глав военно-врачебной комиссии.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, против преступной группы уже направили в суд обвинительный акт (ч. 2,ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Отмечается, что благодаря поддельным справкам от врачей, мужчины призывного возраста пересекали государственную границу Украины. В прокуратуре говорят:

"Двое заведующих неврологических отделений столичных медучреждений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог, директор Центра первичной медико-санитарной помощи, двое председателей ВВК удостоверяли наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний. В дальнейшем установленные фальшивые диагнозы становились основанием для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы, что давало им возможность пересечь границу". Видео дня

Отмечается, что к схеме были привлечены лица, которые подыскивали желающих стать временно непригодными, и те, кто непосредственно изготавливали пакет необходимых документов. С заказчиками заранее обсуждали "диагнозы" и фиктивно оформляли пребывание этих лиц на стационарном лечении.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла 3 тыс. долларов США с человека. Деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денежных средств.

Один из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, на основании полученных документов совершил пересечение границы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украина закрывает лазейки уклонистам

В Украине хотят прикрыть лазейку для уклонистов. В частности Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил предложения по критериям проверки сиделок за людьми с инвалидностью. Об этом в марте сообщил правозащитник, председатель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Валерий Сушкевич.

Правоохранители борются со схемами, позволяющим украинцам избегать мобилизации. Уже известно о различных вариантах, к которым прибегает население.

Недавно стало известно о приговоре Богодуховского районного суда Харьковской области для уклониста из Харькова. Мужчина получил повестку и, чтобы избежать мобилизации, стал "студентом" в Польше - в интернете купил фальшивые документы о том, что он учится в Collegium Civitas г. Варшава. Варшава. Таким образом он надеялся сбежать из Украины, поскольку у него было звание "младший лейтенант". В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: