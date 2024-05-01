Опции активного шумоподавления нет, зато одного заряда хватит на 18 часов.

Apple обновила линейку беспроводных наушников новой доступной моделью. Корпорация представила не очередные AirPods, а свежие наушники линейки Beats. Модель Beats Solo Buds просто добавили на сайт интернет-магазина.

Как пишут СМИ, Beats Solo Buds – самые дешевые полностью беспроводные наушники компании. Новинка стоит всего 80 долларов и предлагает "большой звук Beats в самом маленьком корпусе, который мы когда-либо производили", заявляет производитель.

Активного шумоподавления у них нет, зато есть все базовые функции наушников Apple, яркие цвета и большая автономность, хотя и с подвохом. На сайте Beats говорится, что Solo Buds способны проработать 18 часов от одного заряда, что очень много для наушников такого класса. Подвох в том, что кейс не содержит собственного аккумулятора, то есть заряжать их придется через USB-C.

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Наушники весят по 5,7 г каждый, а футляр – 22 г. Beats Solo Buds доступны в черном, сером, фиолетовом и красном с полупрозрачным корпусом цвете, в продажу они поступят в июне.

Также компания показала и одновременно выпустила накладные Solo 4, о которой не вспоминали с 2016 года. Они тоже без активного шумоподавления, но с эргономичными акустическими насадками, зарядкой до 50 часов и ценой в 200 долларов.

Новые AirPods будут анонсированы этой осенью. По слухам, Apple намерена расширить ассортимент беспроводных наушников супербюджетной моделью, которая будет конкурировать с дешевыми наушниками других брендов. К слову, AirPods 3 оценили в $170, а второе поколение продается за $130.

Ранее на рынке появились Nothing Ear и Nothing Ear (а) – продолжение самых красивых наушников. Обе модели с поддержкой ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, получила желтую расцветку.

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