По итогам апреля имеем рекордный со времени широкомасштабного вторжения России объем экспорта.

В апреле Украина экспортировала рекордный объем продукции. В прошлом месяце экспорт составил более 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года. Как сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, в денежном выражении экспорт в апреле достиг $3,3 млрд.

"По итогам апреля имеем рекордный со времени широкомасштабного вторжения России в Украину объем экспорта – 13,1 млн тонн. Это на 1,3 млн тонн больше, чем в марте. И больше, чем Украина экспортировала в феврале 2022 года. Работаем дальше над наращиванием объемов экспорта, прежде всего несырьевого", – отметила Свириденко.

По ее словам, на рост показателей экспорта повлияло, в частности, открытие альтернативного морского коридора летом прошлого года, который позволяет Украине экспортировать, в частности, зерно и металл.

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Также перспективе реализации экспортного потенциала Украины способствует программа страхования судов UNITY, созданная совместно с британским правительством и пулом страховых компаний. Положительно повлияло на экспорт расширение пропускной способности Линий Солидарности, прежде всего с Молдовой и Румынией, а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты.

Экспорт из Украины – последние новости

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица недавно сообщил, что Временным морским маршрутом, которые Украина создала с партнерами после выхода России из Черноморской зерновой инициативы, воспользовались 1300 судов. Украинскую сельхозпродукцию даже при таких сложных условиях поставляют в 40 стран.

В феврале 2024 года Украина экспортировала временным морским коридором рекордные на тот момент 8 млн тонн грузов.

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