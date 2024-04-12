Рассказываем, когда в 2024 году выпадает Чистый четверг, что нужно делать и что запрещено в этот день.

Чистый четверг перед Пасхой - четвертый день Страстной седмицы, который еще называют Великий четверг. В этот день обычно начинаются приготовления к пасхальному застолью - пекут паски (куличи), красят яйца. Что еще важно сделать и что нельзя делать в Чистый четверг, а также о народных традициях и приметах - рассказываем в материале.

Что такое Чистый четверг

Великий, или Чистый четверг - это, как уже говорили, четвертый день Страстной недели. В этот день вспоминают, как во время Тайной вечери Христос установил таинство святого причастия (евхаристию) - дал апостолам хлеб и вино и сказал: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". Затем по очереди омыл ноги всем ученикам. В то время Спаситель уже знал, что будет и сказал, что один из присутствующих вскоре предаст его. Когда все вместе ушли в Гефсиманский сад помолиться, там его предал Иуда Искариот - за 30 сребреников.

Чистый четверг для верующих - это символ полного духовного и физического очищения. Омыв ноги своим ученикам, Иисус показал им пример смирения истинного христианина и братской любви. Отсюда пошло и название дня.

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Когда Чистый четверг в 2024 году

В 2024 году Страстная неделя перед Пасхой продлится с 29 апреля по 4 мая. Великий четверг на этой неделе выпадает 2 мая.

Что можно делать в Чистый четверг

В Великий четверг принято сходить на службу в церковь - исповедаться и причаститься. Зажженную свечу из храма несут домой, стараясь не погасить ее по дороге - если верить старинным приметам, она защитит дом от пожаров, а семью - от болезней.

Также в этот день принято готовиться к Пасхе - печь куличи и красить яйца, делать уборку в доме и очищать тело.

Когда купаться в Чистый четверг? По древней традиции искупаться нужно до восхода солнца - чтобы символично смыть с себя грехи, которые накопились за год.

Готовят и четверговую или черную соль, которая по поверьям обладает целебными свойствами. Для этого в ночь со среды на четверг обычную соль прокаливают в печи - пока соль не станет черной, а затем освящают ее в церкви.

Четверговой солью солят пасхальные яйца, ее принимают в течение года от болезней, используют как растирку для больных мест, добавляют в корм больным животным, а еще зашивают в ладанки и носят с собой.

Чистый четверг - что нельзя делать

В этот день, как и в любой другой на Страстной неделе, нельзя:

обижаться, ссориться, злиться;

нарушать пост, веселиться;

праздновать свадьбы, дни рождения.

заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно).

Считается, что в четверг нужно закончить все хозяйственные дела, а в пятницу и субботу заниматься ими не стоит - "пыль может попасть в глаза Иисусу".

Плохая примета в Великий четверг - отдавать что-либо из дома, вместе с этим можно отдать покой и достаток.

Приметы на Чистый четверг

Существуют и народные обычаи и приметы этого дня:

в Чистый четверг нужно во время генеральной уборки вынести из дома весь мусор и хлам - так избавишься от всего плохого;

хорошие вещи, которыми не пользовались год, нужно отдать тому, кому они нужнее - добро вернется сторицей;

если умыться в Чистый четверг водой с серебряной монеткой или ложкой - будешь иметь крепкое здоровье и красоту;

если искупаться до восхода солнца - то привлечешь в жизнь удачу.

По тому, какие получились куличи в Великий четверг, судили, каким будет год до следующей Пасхи: если выпечка была пышной и вкусной - хороший знак, на удачу, а если не удалась - год предстоит сложным.

Ранее мы рассказывали, когда в 2024 году Страстная неделя и значение каждого ее дня.

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