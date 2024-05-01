Мужчина не будет сидеть за решеткой, поскольку заверил суд, что пойдет служить.

Жителя Ивано-Франковской области за уклонение от мобилизации приговорили к условному сроку наказания. Соответствующий приговор, вынесенный Коломыйским горрайонным судом Ивано-Франковской области, обнародован в конце апреля.

В судебном решении говорится, что мужчина, который работал трактористом на одном из предприятий, в начале марта 2023 года был признан годным к военной службе. Согласно врученной боевой повестке, 9 марта он должен был явиться в ТЦК для дальнейшей отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный проигнорировал это требование. Его обвинили в уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины).

На суде мужчина рассказал, что проживает с мамой и бабушкой, которая болеет сахарным диабетом. В день, когда он должен был прибыть для отправки в воинскую часть, бабушке стало очень плохо и он остался ей помогать.

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"Состояние ее здоровья не улучшалось, и в ноябре 2023 года ее госпитализировали с инсультом. Он в то время определил для себя приоритет ухаживать за больной родственницей, а потому не явился в ТЦК", - говорится в решении.

Как заверил мужчина, он раскаивается в содеянном, хочет исправить ситуацию и готов стать на защиту Родины. Поэтому просил учесть это и не садить в тюрьму.

Его признали виновным в уклонении от призыва и приговорили к трем годам тюрьмы. Вместе с тем суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в полтора года.

В Житомирской области мужчина отделался штрафом за неявку в ТЦК

В Житомирской области мужчину, который получил повестку и не прибыл в ТЦК для постановки на воинский учет, оштрафовали на 8,5 тысяч гривен.

Его обвинили в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов). Мужчина признал свою вину.

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