Несколько дней назад колонна российской бронетехники вышла из-под Марьинки и двинулась в сторону Красногоровки для доставки подкрепления, но ее ожидала неудача.

Российское наступление на Красногоровку "танками-черепахами" превратилось в провал.

Как отметил аналитик издания BILD Юлиан Репке, несколько дней назад колонна российской бронетехники вышла из-под Марьинки и двинулась в сторону Красногоровки, где идут бои, для доставки подкрепления. Во главе колонны шел обычный танк, а за ним ехали четыре обшитых металлом "танка-черепахи", в которых находилась пехота. По данным издания, они проехали около 7 км вдоль железнодорожных путей.

"ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и минометов, в том числе кассетными боеприпасами. Лишь один танк вернулся обратно после высадки десанта", - говорится в сообщении издания. Аналитик сказал, что российские оккупанты в Красногоровке сейчас в сложном положении, так как практически лишены снабжения. При этом ВСУ отметили, что выбили россиян из одного из районов.

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Российские танки-черепахи на фронте

На фронте наши защитники все чаще видят вражеские танки с "панцирями". В частности, танки Т-72 с защитной броней сверху получили название "танки-черепахи". Как сообщал Forbes, все замеченные "танки-черепахи" принадлежат 5-й мотострелковой бригаде, бывшему подразделению боевиков, которое сейчас находится под российским командованием.

А 23 апреля издание BILD писало, что помимо металлических листов, оккупанты также оборудуют свои танки деревянными ящиками для снарядов, предположительно с песком, блоками динамической защиты, маскировочными сетями, решеками, цепями, бревнами и даже камнями.

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