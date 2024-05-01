Оккупанты объясняют дезертирство непальцев чушью о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".

Наемники из Непала массово дезертируют из российской оккупационной армии. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Отмечается, что бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также - невыплатой обещанных денег.

"Группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности - на Луганщине, где находился личный состав в/ч 29328, но, как правило, результатов этот процесс не дает. Главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев чушью о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения", - говорится в сообщении. Видео дня

Впрочем, как отметили в ГУР, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности.

"В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", - заявили в украинской разведке.

Как сообщал УНИАН, родственники непальцев, которые воюют в Украине на стороне РФ, требуют от Москвы вернуть их родственников. Сейчас Россия завербовала в свои ряды около 15 тысяч жителей, предлагая им за службу 2000 долларов, писало CNN.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация", - сказал один из непальских наемников.

Он пояснил, что решил пойти на войну, ведь не имел работы дома. За это ему предлагали 2000 долларов в месяц и российское гражданство. Когда он приехал в Москву, там его отправили на короткое обучение, после которого он поехал воевать в Бахмуте. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранение.

В декабре 2023 года Непал призвал Российскую Федерацию прекратить вербовать своих граждан на войну против Украины. Обращение было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Непала.

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