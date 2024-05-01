Такое решение стало неожиданным для работников компании.

Известный миллиардер Илон Маск закрыл подразделение, которое занимается производством нагнетателей для Telsla. Он уволил двух топ-менеджеров и еще сотни сотрудников, ведь автопроизводитель продолжает реструктуризацию на фоне резкого спада на рынке электромобилей. Об этом пишет Finansial Times.

Отмечается, что в понедельник Маск сообщил, что руководитель группы по производству нагнетателей Ребекка Тинуччи и руководитель отдела новых продуктов Дэниел Хо увольняются вместе со своими командами. Известно, что в такой группе работало примерно 500 человек.

В издании напомнили, что система зарядных устройств Tesla является одной из крупнейших зарядных сетей в мире, поэтому это было одной из причин, почему компания так долго держала преимущество над конкурирующими автопроизводителями. Несмотря на то, что операции по эксплуатации электрозарядных станций еще будут продолжаться, этот шаг ставит под сомнение будущее зарядного бизнеса.

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Также подразделение по вопросам государственной политики будет расформировано после ухода его главы Рохана Пателя, который состоялся в середине апреля.

"Надеюсь, эти действия дают понять, что мы должны быть абсолютно решительными в отношении сокращения штата и расходов. В то время как некоторые руководители воспринимают это серьезно, большинство еще не делает этого", - отметил Маск в служебной записке, о которой впервые сообщило издание The Information.

По его словам, любой руководитель, "который держит в штате более трех человек, которые явно не прошли проверку на отличие, необходимость и надежность", должен уйти в отставку.

В то же время компания Tesla не ответила на запрос издания относительно комментариев по этой ситуации.

В FT добавили, что последние увольнения в компании произошли после того, как в прошлом месяце Илон Маск заявил, что автопроизводитель сократит "более 10%" своего общего количества работников, то есть более 14 тысяч рабочих мест, чтобы быть "экономным, инновационным и голодным".

"Неотложность этих изменений была подчеркнута тем, что Tesla сообщила о снижении доходов почти на 10% в первом квартале этого года, что стало первым квартальным падением в годовом исчислении с начала 2020 года. Цена акций упала более чем вдвое с пика ноября 2021 года, когда она составляла чуть менее 410 долларов за акцию", -объяснили журналисты.

В свою очередь такое решение стало неожиданным для работников компании. Уилл Джеймсон, который работал в команде Tesla по разработке зарядных устройств, написал на своей странице в соцсети X, что Маск "отпустил весь наш отдел зарядки". Другой сотрудник этого подразделения Джордж Бахаду также сообщил в LinkedIn, что он был уволен.

"Что это означает для зарядной сети, [Североамериканского стандарта зарядки] NACS и всей увлекательной работы, которую мы выполняли в отрасли, я пока не знаю. Это была дикая поездка", - заметил он.

Когда подписчик спросил Джеймсона, почему уволили все подразделение, он отметил: "Ваша догадка так же хороша, как и моя".

Кроме того, в служебной записке Илон Маск добавил, что строительство зарядных станций, которые строятся сейчас, будет завершено, а также будут построены "некоторые" новые локации.

Какова ситуация с продажами электромобилей компании Tesla

Как сообщал УНИАН, за первые три месяца 2024 года компания заработала гораздо меньше, чем предполагалось, из-за этого снизился уровень продаж электроавтомобилей. Вследствие этого прибыль Tesla упала более чем на 50%.

По словам экспертов, сокращение рабочих мест в компании свидетельствует о том, что Tesla отчаянно пытается привести расходы в соответствие с падающими доходами.

Также стало известно, что Tesla снижает цены на электромобили из-за падения продаж и избытка запасов. Кроме того, автопроизводитель сообщил, что снижает стоимость в США программного обеспечения помощи водителю, а именно с 12 000 долларов до 8000 долларов.

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