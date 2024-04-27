Рассказываем, кому доступна отсрочка от мобилизации сейчас в Украине.

Владимир Зеленский подписал законопроект №10449, который вступит в силу с 18 мая. По новым правилам отсрочку от мобилизации могут получить только определенные категории граждан.

Отсрочка от мобилизации 2024 по уходу за инвалидами и пожилыми

Новый законопроект о мобилизации вступит в силу 18 мая, а это значит, что все мужчины с 18 до 60 лет обязаны прийти в ТЦК, чтобы уточнить свои данные. Тем не менее, новый законопроект о мобилизации в Украине регулирует не только правила мобилизации, но и отсрочки от службы. Запоминайте, какая она бывает и кто может ее оформить:

Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком

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Для тех, кто занят постоянным уходом за больным членом семьи, или за родителями жены, либо у них нет других трудоспособных членов семьи, которые смогут ухаживать за ними.

Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом

Для тех, у кого есть жена с инвалидностью I или II группы и для тех, чья жена - инвалид III группы, если диагноз поставлен в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей, кистей рук, стоп ног. Также сюда относятся случаи наличия у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Она же доступна и гражданам Украины, у которых один из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы. Условием является отсутствие других лиц, не военнообязанных и обязанных их содержать. Исключение - такие лица сами являются инвалидами, им нужен постоянный уход. Также исключение действует, если лица находятся под арестом или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Третий вариант - отсрочка для членов семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятых постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства, или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за выводом МСЭК или ВКК заведения здравоохранения). При отсутствии членов семьи первой и второй степеней родства норма настоящего пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

Отсрочка от мобилизации 2024 для родителей и опекунов детей

Отсрочка от мобилизации доступна и для тех граждан Украины, у которых есть "особенные" дети, а также для тех, кто оформил опекунство над такими детьми, а именно:

женщины и мужчины, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто по решению суда является должником по алиментам, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим или отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие и содержащие ребенка по решению суда;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, особенно если они воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и супруга, проходящего военную службу.

В отдельную категорию, которую выделяет новый законопроект про мобилизацию, попадают опекун лица, признанного судом недееспособным, мужчина, забронированный на период мобилизации и военное время за органами государственной власти и те, кто признан инвалидом или временно непригодным к военной службе по заключению ВЛК из-за состояния здоровья сроком 6–12 месяцев.

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