Мужчина получил в Донецкой области, где происходят серьезные бои.

Писатель, журналист, бывший узник тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Станислав Асеев получил на фронте контузию и попал в госпиталь. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга", - отметил Асеев.

При этом добавил, что вскоре снова обратится к людям за помощью, поскольку его подразделение в материальном плане много потеряло.

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Украинский журналист Денис Казанский в Facebook сообщал, что Стас Асеев воюет на самом горячем направлении под селом Очеретино (Донецкая область). Он получил контузию.

"На днях мы издали новый роман Стаса - "Мельхиоровый слон". На самом деле был написан еще в 2013 году, но до сих пор не издавался. Стас планировал презентовать его в Киеве 28 апреля, но не смог из-за обострения на фронте", - написал он.

Станислав Асеев - чем известен

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Среди них был и Станислав Асеев.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев 2 января 2021 года снял баннер в свою поддержку FreeAseyev с балкона "Украинской недели".

Бывший политзаключенный и журналист Станислав Асеев, который с 2017 по 2019 годы находился в плену боевиков в донецком концлагере "Изоляция" рассказывал о похищении и пытках пророссийскими наемниками.

28 месяцев Асеев пробыл в "Изоляции" - бывшем заводе и уникальном культурном пространстве Донецка - до прихода россиян.

Он отмечал, что специфика "Изоляции" в том, что это не официальная тюрьма, а именно концлагерь. Он об этом написал книгу "Изоляция".

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