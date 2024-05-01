Первая половина месяца будет прохладной, даже ожидаются заморозки.

Май 2024 в Украине начнется с прохладной и сухой погоды, местами даже будут отмечаться заморозки. Более теплые и влажные погодные условия предполагаются в южных областях, но с порывистым ветром в первой декаде. Такая прохладная погода продлится вплоть до середины месяца. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

В целом, по словам синоптика, погода в мае будет довольно комфортной - без рекордных температурных показателей и стихийных метеорологических явлений.

Однако в первой декаде ожидается похолодание, которое продлится до середины месяца. Местами даже ожидаются заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

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"Таким образом, среднемесячная температура по стране будет колебаться в пределах +14...+17 °С, что около нормы, в южных и западных областях местами выше нормы на 1-2 °С", - сообщил Кибальчич.

Что касается осадков, то их ожидается меньше нормы на большей части территории страны. Однако в случае локальных ливней с грозами в отдельных пунктах увлажнение будет достаточным или даже избыточным.

"Для теплого времени года такое "пятнистое" распределение осадков является нормальным и наблюдается ежегодно. Однако, в целом прослеживается тенденция к дефициту дождей по всей стране на 15 - 25% относительно нормы", - пояснил эксперт

Исключением, по его данным, станет южная половина страны и Крым, где малоподвижные атмосферные фронты в первой половине мая принесут долгожданные дожди, а также достаточно ветреную и облачную погоду.

Заморозки в Украине - что известно

Уже 5 мая в Украине ожидаются заморозки. По данным Игоря Кибальчича, заморозки 0...-3 °С на поверхности почвы и в воздухе будут местами на севере страны.

Во время похолодания особенно прохладными ожидаются ночи. В ряде областей, кроме южной части Украины и Крыма, возможны заморозки на поверхности почвы, а в западных, северных и восточных областях местами в воздухе до -3 °С.

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