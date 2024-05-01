Это печенье получается невероятно шоколадным.

Звездный шеф-повар Джейми Оливер поделился быстрым рецептом шоколадного печенья, которое можно приготовить за 30 минут.

"Это замечательный рецепт, который можно приготовить с детьми как лакомство, потому что очень просто и очень весело положить верхний круг на шоколад и осторожно прижать края, чтобы шоколад не вытек, когда он готовится. Это довольно сухая смесь, но не волнуйтесь, они должны выглядеть немного потрескавшимися и простоватыми, поэтому вы точно не ошибетесь", - сказал он Express.

Для приготовления возьмите:

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муку - 250 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

сливочное масло - 140 г;

сахарная пудра - 140 г;

какао - 30 г;

желтки - 2 шт;

шоколад - 30 квадратиков.

Взбейте масло и сахар в пышную массу, добавьте желтки и снова взбейте. Добавьте муку, какао и замесите тесто. Насыпьте немного муки на кухонную столешницу и выложите тесто на стол, чтобы вымесить ее. После этого оставьте в холодильнике, чтобы оно затвердело.

Духовку разогрейте 190°C, смажьте маслом большой противень. Тонко раскатайте примерно треть теста, затем вырежьте 30 кругов с помощью формочки для печенья или стакана.

Разложите кусочков теста на подготовленный противень, а затем положите на середину каждого квадратик шоколада. Обязательно используйте весь шоколад. Затем раскатайте оставшееся тесто, вырежьте еще 30 кругов большей формы, а затем накройте шоколад. Обязательно прижимайте тесто, чтобы закрыть края.

Готовьте печенье в разогретой духовке в течение 10 минут. Есть можно как теплым, так и холодным.

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