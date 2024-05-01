Даже в святые дни от россиян можно ожидать зла.

В Киевской городской военной администрации жителей столицы призывают выбрать богослужение онлайн вместо похода в храм.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале КГВА, 5 мая, во время празднования Воскресения Господня, в Киеве будут задействованы все необходимые меры безопасности. Для поддержания правопорядка привлекаются представители Национальной полиции Украины и сотрудники муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" - с целью недопущения провокаций.

"Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры - они будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

В КГВА отметили, что комендантский час на Пасху будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00.

"Дорогие киевляне и гости города, по возможности посмотрите богослужения онлайн - по ТВ или через YouTube или Facebook. Если же все же решите пойти в храм - заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте - в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинение зла!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает. Поэтому призвал соблюдать правила безопасности, помнить о сигналах воздушной тревоги, а при ее объявлении - направляться в ближайшее укрытие.

Россия ударила по Одессе - пострадали десятки людей

29 апреля оккупанты обстреляли Одессу, убив пять человек и собаку. Ранения получили 32 человека, в том числе двое детей и беременная женщина.

Ночью сегодня, 1 мая, Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами. Известно о гибели трех человек, еще трое получили ранения. В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура.

Вас также могут заинтересовать новости: